Claudia Sheinbaum anuncia aumento salarial del 9% para maestros en México

Las maestras y maestros de México recibirán un incremento salarial del 9% durante 2026, anunció la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el marco de la celebración del Día del Maestro. La medida fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

De acuerdo con las autoridades federales, el aumento busca fortalecer el poder adquisitivo del magisterio y reconocer la labor de quienes forman a millones de estudiantes en el país. El ajuste incluirá no solo el salario base, sino también prestaciones y otros componentes económicos que se aplicarán de manera gradual.

¿Desde cuándo aplicará el aumento?

La SEP informó que el incremento tendrá efectos retroactivos a partir del 1 de enero de 2026, por lo que muchos docentes podrían recibir pagos complementarios en los próximos meses una vez que se formalice el ajuste en nómina.

Aunque inicialmente se habló de un aumento "de hasta 10%", las autoridades aclararon que el porcentaje confirmado es del 9%, considerando tanto salario directo como prestaciones laborales.

Un anuncio en medio de presión sindical

El incremento salarial llega en un momento clave para el sistema educativo mexicano. Diversos sectores magisteriales, especialmente integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), mantienen demandas relacionadas con mejores condiciones laborales, jubilaciones y la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Incluso, grupos disidentes han advertido sobre movilizaciones y paros nacionales al considerar que el incremento sigue siendo insuficiente frente a la inflación y las necesidades económicas del sector educativo.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) respaldó el anuncio y destacó que el ajuste representa un avance importante para recuperar el salario real de los docentes.

Educación: entre aumentos salariales y desafíos pendientes

El anuncio también reabre el debate sobre la calidad educativa en México. Mientras el gobierno federal defiende la inversión en salarios y programas educativos, especialistas recuerdan que el país aún enfrenta rezagos importantes en aprendizaje, infraestructura y cobertura escolar.

Datos recientes citados por organismos educativos muestran que México continúa enfrentando desafíos en áreas como matemáticas, lectura y ciencias, además de un incremento en el rezago educativo en varios estados del país.

Aun así, el gobierno sostiene que la educación pública seguirá siendo una prioridad nacional y adelantó que continuará impulsando proyectos de infraestructura escolar, ampliación de preparatorias y universidades, así como programas sociales vinculados al sector educativo.

¿Qué significa realmente este aumento?

Para miles de docentes, el incremento representa un alivio económico en un contexto marcado por inflación y aumento del costo de vida. Sin embargo, también deja claro que el debate sobre salarios, jubilaciones y condiciones laborales del magisterio aún está lejos de terminar.

El ajuste salarial de 2026 se perfila como uno de los movimientos más importantes del gobierno federal hacia el sector educativo, pero también como una medida que será observada de cerca por sindicatos, especialistas y millones de familias mexicanas.