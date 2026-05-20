Joaquín Guzmán envía cartas pidiendo su extradición a México

Nuevamente, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como ´El Chapo´, volvió a pedir su extradición de los Estados Unidos a México. El narcotraficante, previamente líder del cártel de Sinaloa, mandó una carta al tribunal estadounidense para que se revise su caso.

Guzmán Loera argumenta que el jurado fue intimidado durante su juicio en EE.UU.

En su carta, Guzmán Loera asegura que el jurado fue ´intimidado´ por la postura del Poder Judicial contra él. Se destacó que fueron numerosas las cartas que envió, exigiendo un nuevo juicio y ser extraditado a México.

´El jurado de mi juicio fue intimidado por la postura del Poder Judicial, y la falta de pruebas no fue suficientemente sólida como para desestimar mi caso´, redactó Guzmán Loera en una de sus misivas. Desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, Colorado, Guzmán Loera afirmó que el juicio en su contra procesa el caso con ´hechos´, lo cual, según él, ´no es la forma correcta de aplicar el derecho en los tribunales federales´.

El narcotraficante busca mejorar las condiciones de su prisión en Colorado.

Además de exigir la extradición y la revisión de su caso, ha pedido mejorar las condiciones de su aprisionamiento, de tal manera que sus hijas y esposa puedan visitarlo.

El juez Brian Cogan ha rechazado las solicitudes de Guzmán hasta el momento.

Aunque Guzmán ha enviado una serialización de cartas, todas sus exigencias, hasta el momento, han sido negadas por el juez Brian Cogan.