Secretaría de Salud México emite aviso por brote de Ébola en África

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades de la Secretaría de Salud de México activaron un mecanismo de vigilancia epidemiológica internacional y emitieron un aviso preventivo de viaje dirigido a las personas que planean trasladarse hacia la República Democrática del Congo y Uganda. La medida preventiva responde a la declaración de emergencia sanitaria internacional emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a un brote del virus del Ébola en África central.

De acuerdo con los reportes sanitarios oficiales, el brote corresponde específicamente a la cepa Bundibugyo, una variante del virus para la cual actualmente no existe una vacuna específica aprobada ni un tratamiento médico definitivo disponible. Hasta el momento, los organismos internacionales han contabilizado más de 500 casos sospechosos y más de 130 fallecimientos relacionados con la propagación de la enfermedad en distintas zonas del Congo y de Uganda, incluyendo la detección de transmisiones en áreas urbanas.

Acciones de la autoridad

La Secretaría de Salud mexicana precisó que el riesgo de contagio dentro del territorio nacional se mantiene clasificado en un "nivel bajo". No obstante, la dependencia determinó reforzar el monitoreo y los protocolos epidemiológicos en los diferentes puntos de entrada al país, estableciendo un seguimiento formal para los viajeros que cuenten con antecedentes recientes de traslado a las regiones africanas afectadas por el virus.

El aviso preventivo de las autoridades sanitarias mexicanas recomienda a la población evitar el contacto directo con personas enfermas, animales silvestres y fluidos corporales en caso de encontrarse en las zonas donde hay transmisión activa. Asimismo, se detalló que los síntomas iniciales de la enfermedad por el virus del Ébola incluyen fiebre, debilidad intensa, dolor de cabeza, dolor muscular, malestar general, vómitos, diarrea, dolor abdominal y, en etapas avanzadas, sangrados inexplicables.

Detalles confirmados

Debido a que el periodo de incubación de la enfermedad oscila entre los 2 y los 21 días, la identificación temprana y el aislamiento oportuno de cualquier persona sintomática se consideran las principales herramientas para disminuir de forma significativa las probabilidades de una transmisión sostenida. Tanto la Secretaría de Salud de México como la OMS descartaron de manera formal el cierre de fronteras, optando en su lugar por el fortalecimiento de controles sanitarios estrictos en aeropuertos y pasos fronterizos internacionales.