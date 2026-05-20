México 2025: Claudia Sheinbaum destaca avance en índice de paz

México alcanzó en 2025 una de las cifras más relevantes en materia de seguridad de los últimos años. Así lo destacó la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar los resultados más recientes del Índice de Paz México 2026, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que el país registró una mejora de 5.1 % en los indicadores de paz y seguridad, cifra que calificó como la más importante desde que comenzó a medirse este estudio internacional. "En 2025 la paz en México mejoró un 5.1 %, lo que representa la mejora más significativa en la paz en al menos una década", declaró Sheinbaum al citar datos del informe.

¿Qué datos presentó Claudia Sheinbaum?

De acuerdo con las gráficas mostradas durante la conferencia, el punto más crítico del índice se registró en 2019, año a partir del cual comenzó una recuperación gradual en diversos indicadores relacionados con violencia y criminalidad. La presidenta explicó que el estudio internacional identifica una tendencia sostenida de mejoría desde hace seis años, luego de un periodo de deterioro consecutivo entre 2015 y 2018.

Impacto de las estrategias de seguridad

Según el informe, el avance de 2025 representa además la caída más pronunciada en los niveles de violencia registrados dentro del periodo analizado por el organismo internacional. Sheinbaum sostuvo que estos resultados reflejan el impacto de las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años y subrayó que el reconocimiento proviene de un organismo independiente con presencia internacional.