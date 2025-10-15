Fernando El Pulpo Remes denuncia desvío de fondos en proyecto del muro del Río Cazones

Alcalde de Poza Rica denuncia desvío millonario en muro de Río Cazones

Hasta 14 millones de pesos de desvío denuncia Fernando 'El Pulpo' Remes para muro de contención en Río Cazones.

A través de redes sociales se hizo viral un video en el que el alcalde de Poza Rica, Veracruz, asegura que hubo un desvío de hasta 14 millones de pesos que habían sido asignados para la construcción de un muro del Río Cazones, el cual se desbordó tras las fuertes lluvias.

La denuncia del alcalde de Poza Rica, Veracruz, ocurrió en diciembre de 2023 pero fue retomada tras el desborde del Río Cazones.

Alcalde de Poza Rica denuncia desvío millonario en muro de Río Cazones; había pedido apoyo a Conagua

En el video viral se ve al alcalde de Poza Rica, Fernando 'El Pulpo' Remes, en la sesión de Cabildo celebrada el 6 de diciembre de 2023, donde aseguró del desvío millonario en muro de Río Cazones.

En ese entonces, el alcalde de Poza Rica hizo referencia a un desvío de 14 millones de pesos para la construcción de un muro de contención en el Río Cazones, pero este solo presentaba un 10 % de avance, por lo que no estaba terminado.

Al reconocer este desvío, Fernando 'El Pulpo' Remes dijo que hablaría con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para poder reanudar la construcción del muro de contención del Río Cazones.

Incluso el alcalde de Poza Rica dijo que seguro había presupuesto para ellos que 'se lo fregaron', asimismo dijo que como sabía que lo estaban grabando podía meterlo a la cárcel, ante la denuncia que estaba haciendo.

"Voy a hablar con Conagua, ya di instrucciones para ver cómo continuamos con ese muro de contención en el hombro derecho del río Cazones. Lo tienen parado y ha de haber habido presupuesto para ellos y se lo fregaron, ni modo, están grabando que me metan a la cárcel, pero estoy".