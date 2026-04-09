Claudia Sheinbaum niega solicitud de Cuba para ocultar ayuda humanitaria

Rechaza Sheinbaum que se le pidió reservar información sobre ayuda humanitaria enviada a Cuba

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo rechazó de manera enfática que su administración haya recibido o aceptado alguna solicitud del gobierno de Cuba para reservar información relacionada con los envíos de ayuda humanitaria que México ha realizado a la isla.

Según explicó, cualquier insinuación en ese sentido carece de fundamento, pues México —subrayó— actúa con plena autonomía y bajo sus propias reglas en materia de transparencia.

Aclaró que ningún gobierno extranjero tiene la facultad de pedirle a México que oculte información oficial, y enfatizó que, incluso si existiera tal solicitud, la decisión final recaería únicamente en las instituciones mexicanas.

"Cuba nunca nos ha pedido reservar información; eso es falso. Y, si en algún momento alguien lo planteara, correspondería a nosotros decidir. No tenemos absolutamente nada que esconder", afirmó con firmeza.

La mandataria aprovechó para recordar que el apoyo al pueblo cubano forma parte de una política exterior sustentada en la solidaridad histórica de México.

En este sentido, reiteró que su gobierno mantendrá los programas y mecanismos de ayuda humanitaria hacia la isla, siempre procurando que estos no generen presiones innecesarias sobre las finanzas nacionales.

Detalló que se están evaluando alternativas administrativas y logísticas para garantizar que los envíos continúen de manera ordenada, transparente y sostenible.

Sheinbaum enfatiza que México actúa con plena autonomía en transparencia.

En relación con la cooperación energética, Sheinbaum confirmó que México ha exportado combustible a Cuba, una práctica que, dijo, no es novedosa y responde a acuerdos vigentes desde hace muchos años.