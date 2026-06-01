Claudia Sheinbaum dialoga con la CNTE sobre demandas laborales

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este lunes que su administración atenderá todas las demandas planteadas por los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que resulten factibles y no pongan en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas del país.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal detalló que el Gobierno de México mantendrá mesas de diálogo abiertas con el magisterio disidente para analizar detalladamente su pliego petitorio, en el marco de las protestas y movilizaciones que la organización sindical mantiene en la capital del país.

Sheinbaum Pardo enfatizó que existe una total apertura para escuchar las inquietudes de los docentes, orientadas principalmente a mejoras laborales y prestaciones. No obstante, precisó que cualquier resolución o beneficio económico que se otorgue deberá ser viable desde la perspectiva del presupuesto federal, evitando comprometer los recursos de la nación.

La jefa del Ejecutivo Federal reiteró que su gestión respeta el derecho a la libre manifestación de las distintas expresiones sindicales, pero insistió en la importancia de encontrar soluciones de manera conjunta a través de los canales institucionales de negociación, sin afectar las actividades de terceros ni los servicios educativos.

Por su parte, los representantes de la CNTE han señalado que mantendrán sus jornadas de protesta y los campamentos instalados en el Centro Histórico de la Ciudad de México hasta obtener respuestas concretas y por escrito a sus demandas, entre las que destacan incrementos salariales y la abrogación total de las reformas educativas de sexenios anteriores.