Claudia Sheinbaum enfrenta paros nacionales en México: CNTE intensifica protestas

La presidenta Claudia Sheinbaum decidió dejar en manos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) las negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), justo cuando este 1 de junio inició un nuevo paro nacional que amenaza con generar afectaciones en distintas regiones del país.

Durante sus declaraciones, la mandataria reiteró que la vía para resolver el conflicto será el diálogo y aseguró que ya existen mesas de trabajo activas entre las dependencias federales y los representantes del magisterio disidente. Además, sostuvo que las movilizaciones corresponden a un sector específico de los docentes y no a la totalidad del gremio educativo.

Demandas de la CNTE

La CNTE ha mantenido una postura firme en sus exigencias, entre las que destacan mejoras salariales, cambios en el sistema de pensiones y la atención a diversas demandas laborales acumuladas durante años. En semanas recientes, los maestros han realizado marchas, bloqueos y plantones en la Ciudad de México para presionar al Gobierno federal.

Intensificación de las protestas

Las tensiones aumentaron luego de que dirigentes de la Coordinadora advirtieran que podrían intensificar las protestas e incluso instalar un plantón permanente en el Zócalo capitalino, un punto estratégico debido a la cercanía de eventos internacionales y actividades gubernamentales programadas para las próximas semanas.

Pese al escenario de presión, la administración federal insiste en mantener abiertas las puertas de la negociación. Tanto la SEP como la Segob han reiterado públicamente su disposición para alcanzar acuerdos que permitan evitar una escalada del conflicto y reducir el impacto del paro en millones de estudiantes del país.

Futuro del conflicto

El desarrollo de las conversaciones durante los próximos días será clave para determinar si el conflicto encuentra una salida negociada o si las movilizaciones magisteriales continúan creciendo en plena recta previa a importantes eventos nacionales e internacionales que tendrán como sede a México.