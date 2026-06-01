Claudia Sheinbaum presenta su segundo informe desde el Monumento a la Revolución

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió un video de su segundo informe de rendición de cuentas desde el Monumento a la Revolución, donde aseguró que el país vive una nueva etapa de transformación y reiteró que su gobierno mantendrá una postura firme en defensa de la soberanía nacional.

Durante su mensaje, Sheinbaum afirmó que "México ya cambió" y sostuvo que los avances impulsados por la llamada Cuarta Transformación han fortalecido la vida pública del país. La mandataria destacó que los cambios realizados en los últimos años responden a las demandas históricas de la población y aseguró que el proceso continuará durante su administración.

Defensa de la soberanía nacional

Uno de los temas centrales de su discurso fue la defensa de la autonomía nacional. La presidenta señaló que México mantendrá relaciones de cooperación con otras naciones, pero dejó claro que no aceptará subordinaciones ni decisiones externas sobre asuntos internos. También criticó a sectores de la oposición que, según dijo, respaldan presiones provenientes del extranjero.

El informe se realizó en el marco del segundo aniversario de su triunfo electoral y fue transmitido simultáneamente en distintos puntos del país. Sheinbaum aseguró que este ejercicio busca rendir cuentas de manera directa a la ciudadanía y mantener una comunicación cercana con el pueblo mexicano.

Compromiso con el bienestar social

Desde el Monumento a la Revolución, la mandataria reiteró que su gobierno seguirá impulsando políticas enfocadas en el bienestar social, la democracia participativa y el fortalecimiento de las instituciones nacionales. El mensaje concluyó con un llamado a continuar construyendo el proyecto de transformación que, afirmó, ya forma parte de la nueva realidad del país.