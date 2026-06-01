Jóvenes Construyendo el Futuro abre nuevo registro: capacitación y apoyo

A partir de este 1 de junio, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de ingresos para que jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan puedan incorporarse a centros de capacitación en todo el país. Se trata de la tercera etapa de vinculación del año y representa una nueva oportunidad para quienes buscan adquirir experiencia laboral y mejorar sus posibilidades de empleo.

El programa, impulsado por el Gobierno de México, permite que los participantes reciban capacitación durante hasta 12 meses en empresas, negocios, talleres, organizaciones sociales e instituciones públicas, mientras obtienen un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos y cobertura médica del IMSS.

Oportunidades de capacitación y apoyo económico

Antes de postularse, los aspirantes deben consultar en la plataforma oficial el mapa de focalización para verificar si existen espacios disponibles en su municipio. Las vacantes se habilitan de acuerdo con la disponibilidad de los centros de trabajo registrados y las metas de atención establecidas para cada región.

Las autoridades señalaron que el registro permanece abierto durante todo el año; sin embargo, los periodos de vinculación son los momentos clave para que los jóvenes puedan elegir y postularse a una vacante disponible. En esta ocasión, también se dará prioridad a municipios y localidades con mayores niveles de vulnerabilidad y rezago social.

Impacto del programa en la juventud

Desde su creación, Jóvenes Construyendo el Futuro se ha convertido en una de las principales estrategias de inserción laboral para la población joven del país, ofreciendo herramientas para desarrollar habilidades, obtener experiencia y facilitar el acceso a futuras oportunidades de empleo.