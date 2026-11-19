La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como muy productiva y exitosa su visita de trabajo a China, donde participó en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y sostuvo encuentros con distintos mandatarios para fortalecer la presencia de México en el escenario internacional.

Antes de emprender su regreso al país, la mandataria ofreció una conferencia de prensa en la que resaltó la importancia de representar al pueblo mexicano en este encuentro internacional. Señaló que su participación permitió intercambiar puntos de vista con diferentes jefes de Estado y proyectar una imagen positiva de México ante otras naciones.

Resultados de la gira

Como parte de los resultados de la gira, informó sobre la firma de alrededor de diez memorandos de entendimiento y acuerdos preliminares con China, enfocados en áreas como economía, medio ambiente, energía, salud, ciencia, tecnología y cooperación diplomática.

Sheinbaum aclaró que México no pretende establecer un tratado comercial con el país asiático y aseguró que el acercamiento no representa un obstáculo para la relación con Estados Unidos, cuya integración económica con México calificó como muy importante.

México busca acuerdos comerciales con Estados Unidos

En materia económica, la presidenta explicó que uno de los principales objetivos de su administración es conseguir una disminución de los aranceles aplicados a vehículos, acero, aluminio y sus derivados.

Por su parte, señaló que el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene como prioridad reducir el déficit comercial de su país. Sin embargo, recordó que México mantiene un importante intercambio económico con Estados Unidos, pues, aunque exporta un mayor volumen de productos, también es uno de sus principales compradores.

La mandataria agregó que el crecimiento de la inteligencia artificial y la expansión de los centros de datos han incrementado la relevancia estratégica de México a nivel internacional.

Asimismo, reiteró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúa vigente y que tendrá una nueva revisión dentro de seis años. También adelantó que volverá a reunirse con Donald Trump durante la cumbre del G-20 programada para diciembre.

Sheinbaum celebra encuentro entre China, Estados Unidos y Rusia

Otro de los acontecimientos que destacó fue la reunión entre los presidentes Xi Jinping, de China; Donald Trump, de Estados Unidos, y Vladimir Putin, de Rusia, al término de la sesión plenaria de APEC.

Sheinbaum consideró positivo que se haya concretado este acercamiento entre los mandatarios, al señalar que representa una oportunidad para impulsar una visión internacional basada en la paz y la prosperidad.

Durante su participación en el foro, también sostuvo reuniones bilaterales con representantes de diferentes países, a quienes extendió una invitación para visitar México.

Entre los encuentros destacó el que tuvo con Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien le presentó una evaluación sobre el panorama económico mundial. Según relató la presidenta, Georgieva expresó comentarios favorables sobre el desempeño económico de México.

La reunión también permitió conversar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la economía global y la importancia de diversificar las actividades económicas.

Otro de los acercamientos ocurrió con la mandataria de Perú, Keiko Fujimori, quien manifestó su intención de restablecer las relaciones comerciales con México, suspendidas desde el sexenio anterior, después de las diferencias diplomáticas surgidas por la postura del gobierno mexicano respecto al expresidente peruano Pedro Castillo, quien permanece en prisión.

China y México buscan una cooperación más estrecha

Al referirse a la relación con el gobierno de Xi Jinping, Sheinbaum manifestó su interés en ampliar los proyectos de colaboración entre ambas naciones, especialmente en investigación científica, desarrollo tecnológico, economía y turismo.

La presidenta señaló que el propósito es reducir las distancias entre los dos países mediante iniciativas que permitan generar beneficios compartidos, tomando en cuenta los avances tecnológicos que ha conseguido China.

"Queremos que la distancia geográfica que existe entre México y China se acorte con la cooperación. Eso estamos buscando", expresó.

En un momento más simbólico de su visita, la mandataria reveló que solicitó al presidente chino el préstamo de un panda para el Zoológico de Chapultepec, como un gesto de amistad entre ambas naciones.

Sheinbaum recordó que China regaló una pareja de pandas a México en 1975 y comentó que Xi Jinping conoce la historia de estos animales en el país. Incluso, durante la conversación, el mandatario recordó que el ejemplar que actualmente vive en la Ciudad de México tiene 36 años.

Ante la petición, Xi respondió que buscaría la manera de concretar el préstamo de otro panda, pues actualmente estos animales únicamente salen de China bajo esa modalidad.

Finalmente, durante la tarde, la presidenta mexicana continuó con su agenda diplomática mediante reuniones con los primeros ministros de Singapur, Lawrence Wong, y de Australia, Anthony Albanese.

Con estos encuentros, Sheinbaum concluyó una gira que, de acuerdo con su propio balance, permitió ampliar los canales de diálogo internacional y establecer nuevas oportunidades de cooperación para México.