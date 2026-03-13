Claudia Sheinbaum celebra diálogo entre Estados Unidos y Cuba

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró este viernes el inicio de un proceso de diálogo formal entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, calificándolo como un paso fundamental hacia la estabilidad y la paz en la región de América Latina y el Caribe. Durante su conferencia matutina, la mandataria mexicana saludó la disposición de ambas naciones para sentarse a la mesa de negociación, un movimiento diplomático que México ha impulsado históricamente a través de su política exterior de no intervención y mediación.

La postura de Sheinbaum se produce tras los recientes anuncios de la administración de Donald Trump sobre la situación en la isla y la respuesta de las autoridades de La Habana. Para el Gobierno de México, la apertura de canales de comunicación directos entre Washington y el gobierno cubano representa una oportunidad invaluable para abordar temas críticos como el embargo económico, la crisis migratoria y la cooperación en seguridad regional. La presidenta enfatizó que el diálogo es la única vía humanista y efectiva para resolver las diferencias profundas que han marcado la relación bilateral durante décadas.

La importancia del diálogo para la paz en América Latina

La jefa del Ejecutivo mexicano destacó que México siempre ha mantenido una relación de respeto y hermandad con Cuba, al tiempo que busca fortalecer la integración comercial y diplomática con Estados Unidos en el marco del T-MEC. En este sentido, Sheinbaum señaló que la distensión política entre estos dos países no solo beneficia a sus respectivos pueblos, sino que genera un entorno de mayor certidumbre para todo el hemisferio, reduciendo los focos de fricción que suelen complicar las relaciones multilaterales en el continente.

México como mediador en la región

Analistas de política internacional sugieren que el respaldo de México al diálogo entre Estados Unidos y Cuba posiciona a la administración de Sheinbaum como un puente estratégico en la región. La mandataria reiteró que su gobierno está dispuesto a colaborar en lo que sea necesario para facilitar estas conversaciones, siempre bajo el principio de respeto a la soberanía de cada nación. Este respaldo diplomático ocurre en un momento de reconfiguración geopolítica donde el papel de México como mediador cobra una relevancia renovada ante los desafíos del 2026.

Durante su intervención, Sheinbaum también hizo un llamado a que los resultados de este diálogo se traduzcan en mejoras tangibles para las condiciones de vida de la población cubana y en una relación más fluida en la frontera norte del continente. La presidenta subrayó que la paz en la región es un objetivo compartido que debe trascender las ideologías políticas, priorizando el bienestar social y la estabilidad económica de las naciones involucradas.

Con esta declaración, México reafirma su compromiso con una diplomacia activa y propositiva. La celebración del diálogo entre Estados Unidos y Cuba por parte de Claudia Sheinbaum envía una señal de optimismo a los organismos internacionales, subrayando que incluso las diferencias más antiguas pueden encontrar una ruta de solución mediante la voluntad política y el reconocimiento mutuo, marcando un nuevo capítulo en la historia diplomática de las Américas.