BTS saluda a sus fans en México, Claudia Sheinbaum asegura su regreso

Celebra Sheinbaum saludo de BTS desde Palacio Nacional y asegura que regresarán el próximo año. Claudia Sheinbaum aprovechó su conferencia matutina para destacar el fenómeno que provocó la visita de los integrantes de BTS al balcón principal de Palacio Nacional, desde donde saludaron durante algunos minutos a miles de seguidores congregados en el Zócalo capitalino.

La mandataria calificó el momento como 'increíble' y aseguró que la respuesta del público mexicano dejó en evidencia el enorme impacto cultural y social que tiene la agrupación surcoreana en el país. Durante la conferencia realizada en el Salón Tesorería, Sheinbaum proyectó un video en el que se observó la euforia de las y los llamados ARMYS, quienes desde horas antes abarrotaron la Plaza de la Constitución para intentar ver a los artistas.

De acuerdo con estimaciones de autoridades capitalinas, cerca de 50 mil personas acudieron al lugar para presenciar el breve saludo de aproximadamente cuatro minutos que ofrecieron los integrantes de la banda. La Presidenta destacó el entusiasmo de los asistentes y señaló que el evento reunió tanto a hombres como a mujeres, aunque reconoció que fueron principalmente las jóvenes quienes mostraron mayor emoción.

Además, aseguró que el regreso de BTS a territorio mexicano podría concretarse el próximo año, lo que desató expectativa entre millones de seguidores del grupo en América Latina. Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que la agrupación ofreciera un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, Sheinbaum respondió que la propuesta podría analizarse, aunque dejó claro que las decisiones relacionadas con la agenda internacional del grupo corresponden directamente a los propios integrantes y a su equipo de representación.

La mandataria también compartió parte de la conversación sostenida con los artistas, quienes —según relató— le expresaron que México posee una energía única que difícilmente se encuentra en otra parte del mundo. Sheinbaum afirmó que esa percepción refleja el cariño y la conexión que la banda mantiene con el público mexicano, considerado uno de los más fieles y numerosos fuera de Asia.