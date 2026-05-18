¿Perdón histórico olvidado? Sheinbaum ahora celebra al Rey de España rumbo al Mundial 2026

La política tiene memoria corta... o intereses largos. Hace apenas unos años, la relación entre México y España parecía congelada por el debate sobre la Conquista y la exigencia de una disculpa histórica a los pueblos originarios. Hoy, el panorama parece completamente distinto: la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la próxima visita del rey de España, Felipe VI, a México durante el Mundial 2026, destacando un supuesto reconocimiento cada vez mayor hacia la cultura mexicana.

La visita del monarca español no será menor. Felipe VI confirmó que estará en Guadalajara para el partido entre España y Uruguay del Mundial 2026, una invitación que —según reportes— fue enviada formalmente desde el gobierno mexicano meses atrás. Lo llamativo es el cambio de tono: de tensiones diplomáticas y reclamos históricos, a una narrativa de acercamiento y "nuevo momento" entre ambos países.

Sheinbaum aseguró que este acercamiento tiene un motivo de fondo: el reconocimiento de la historia indígena y de los abusos cometidos durante la Conquista, algo que el rey ha mencionado recientemente en declaraciones públicas. La mandataria sostuvo que "los españoles están hablando distinto de la Conquista", señalando que ya no se sostiene la idea de que llegaron a "civilizar a incivilizados".

¿Se cerró la herida histórica?

Pero aquí viene la pregunta incómoda: ¿se cerró realmente la herida histórica o el Mundial 2026 está pesando más que el discurso político? Porque no hace mucho, la ausencia del rey español en momentos diplomáticos clave y la exigencia de una disculpa formal eran tema de confrontación. Hoy, el fútbol parece abrir una puerta que la política había mantenido cerrada.

Para algunos, esto representa diplomacia madura: dejar atrás pleitos simbólicos y fortalecer la relación bilateral. Para otros, es una contradicción evidente: pasar del reclamo histórico al recibimiento cordial justo cuando el reflector global del Mundial apunta hacia México.

Reacciones en redes sociales

La gran duda ya circula en redes: ¿hubo reconciliación histórica... o simplemente llegó el momento de tomarse la foto mundialista?