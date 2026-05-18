"¿Le dio la espalda al Mundial?" Claudia Sheinbaum desata polémica al rechazar ir a cualquier partido del 2026

Mientras mandatarios y figuras internacionales ya apartan lugar para vivir la fiesta más grande del futbol, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum sorprendió al confirmar que no asistirá a ningún partido del Mundial 2026, ni siquiera al encuentro inaugural en el histórico Estadio Azteca. Una decisión que ya encendió el debate en redes: ¿austeridad o mala señal para el evento más importante que organizará México en décadas?

Durante declaraciones recientes, Sheinbaum dejó claro que no piensa aparecer en las gradas mundialistas, pese a que México será sede de partidos clave y del arranque del torneo. La mandataria argumentó que busca mantener coherencia con su postura política y evitar privilegios, en un gesto que algunos aplauden como congruencia... pero otros califican como un "desaire" a un evento que pondrá al país bajo los reflectores globales.

¿Qué opinan los líderes internacionales?

La polémica crece porque, al mismo tiempo, líderes internacionales sí estarán presentes. De hecho, el rey de España, Felipe VI, ya confirmó asistencia a uno de los partidos del Mundial en México, luego de una invitación oficial del gobierno mexicano. Esto ha provocado comparaciones inevitables en redes sociales: mientras invitados extranjeros viajarán miles de kilómetros para vivir el torneo, la propia presidenta del país anfitrión optará por mantenerse fuera del espectáculo.

¿Un acto de humildad o un error simbólico?

Pero hay otra lectura: Sheinbaum ha insistido en que el Mundial debe sentirse como una fiesta del pueblo y no de la élite política. En versiones previas incluso llegó a mencionar la posibilidad de que boletos asignados a Presidencia fueran destinados a ciudadanos o aficionados que normalmente no tendrían acceso al evento.

La pregunta ya está sobre la mesa y divide opiniones: ¿es un acto de humildad política o un error simbólico justo cuando México será vitrina mundial? Porque guste o no, el Mundial 2026 será una oportunidad histórica para presumir al país... y la ausencia de su presidenta difícilmente pasará desapercibida.