México alerta sobre hantavirus tras brote en crucero internacional

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) emitió un aviso epidemiológico para todo el sistema de salud mexicano tras detectarse un brote de hantavirus en un crucero internacional. Aunque las autoridades sanitarias confirmaron que no hay casos registrados en el país, la medida busca anticipar y detectar de forma temprana cualquier posible contagio importado.

La alerta se activó tras el reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre un brote en el crucero MV Hondius, donde se han documentado nueve casos (siete confirmados y dos sospechosos) y tres fallecimientos. La preocupación principal radica en que el brote está vinculado a la cepa Andes, una variante del virus que posee la rara capacidad de transmitirse de persona a persona.

El hantavirus es una enfermedad viral grave que generalmente se contrae al respirar partículas microscópicas de saliva, orina o heces de roedores infectados, especialmente en lugares cerrados o con poca ventilación como almacenes, cabañas y embarcaciones.

Aunque la transmisión humana es sumamente extraña, la cepa Andes detectada en este brote sí contempla el contagio por contacto estrecho y prolongado con un portador. Los síntomas iniciales aparecen generalmente en las primeras 72 horas y pueden confundirse con otras enfermedades:

Fiebre alta y dolor de cabeza (cefalea).

Dolores musculares intensos.

Náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Sin un diagnóstico oportuno, la enfermedad puede agravarse rápidamente hacia el Síndrome Pulmonar por Hantavirus, desencadenando:

Insuficiencia respiratoria aguda y derrame pleural.

La red de hospitales, laboratorios y Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) de los tres niveles de atención ya tienen instrucciones estrictas sobre cómo proceder ante un paciente sospechoso con antecedentes de viaje reciente:

Aislamiento inmediato: El paciente debe ser aislado bajo estrictas medidas de bioseguridad para el personal médico.

Reporte simultáneo: Se debe notificar de inmediato a través del sistema NOTINMED y la Jurisdicción Sanitaria utilizando el formato SUIVE-2.

Toma de muestras: Personal capacitado y con Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado debe recolectar las pruebas biológicas.

Envío al InDRE: Las muestras deben transportarse en refrigeración estricta (entre 2 y 8°C) hacia el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para su confirmación.

Monitoreo de contactos: En caso de confirmarse un positivo, se realizará un seguimiento epidemiológico a todos los contactos cercanos durante 42 días.

Nota importante: Actualmente la OMS considera que el riesgo global es bajo y no existen restricciones de viaje vigentes. La Secretaría de Salud de México exhorta a la población que regrese del extranjero a vigilar su estado de salud y reportar de inmediato cualquier síntoma respiratorio o febril.