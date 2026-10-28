Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre salida de Flavio Bolsonaro a EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declinó realizar comentarios extensos respecto a la salida hacia Estados Unidos del excandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, ocurrida tras la conclusión del proceso electoral en Brasil donde el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo el triunfo para encabezar una nueva administración federal.

Durante su habitual conferencia matutina efectuada en Palacio Nacional, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre el viaje del político sudamericano y la postura de su administración ante dichos acontecimientos. Sheinbaum respondió de manera breve al señalar que la situación por sí misma daba cuenta del escenario político en la nación sudamericana, tras el desarrollo de los comicios llevados a cabo el pasado 25 de octubre.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre Flavio Bolsonaro?

Al abordar el tema diplomático, la titular del Ejecutivo federal manifestó de forma escueta su expectativa de que este episodio no genere consecuencias directas en la relación bilateral o de cooperación geopolítica entre ambas naciones latinoamericanas. La mandataria puntualizó su posición sin abundar en juicios sobre la conducta del político opositor brasileño.

Contexto de la elección en Brasil y su impacto

El pronunciamiento se da en el marco del contexto político internacional luego de la contienda electoral presidencial brasileña, donde la victoria de Lula da Silva consolidó la transición gubernamental en el país sudamericano, detonando reacciones y desplazamientos de figuras de la oposición hacia el extranjero.