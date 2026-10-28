Claudia Sheinbaum exige auditorías al INE: ¿Qué implicaciones tiene?

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó este miércoles realizar investigaciones y auditorías profundas a las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), al enfatizar que las revisiones de los proveedores de material electoral no deben limitarse a la gestión de Guadalupe Taddei, sino extenderse a administraciones pasadas y a los organismos electorales de los estados.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria argumentó que resulta indispensable revisar el historial de las empresas contratistas para determinar desde cuándo prestan servicios al órgano arbitral, quién promovió su ingreso y si incurrieron en irregularidades. Según Sheinbaum, la indagatoria debe indagar el origen de los contratos y esclarecer responsabilidades tanto a nivel federal como en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Auditorías y transparencia en el INE

La pronunciación de la titular del Ejecutivo ocurre en medio de investigaciones que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre contrataciones del INE. Informes de registros públicos señalan que compañías vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas obtuvieron un acumulado superior a 1,450 millones de pesos mediante al menos 49 contratos adjudicados entre 2018 y 2025.

Al respecto, la mandataria mencionó que los antecedentes de ese grupo empresarial se remontan a 1999 en el Estado de México, periodo en el cual se registraron controversias por contratos de material electoral que provocaron dimisiones de consejeros locales en 2005. Sheinbaum cuestionó cómo dichos proveedores mantuvieron operaciones continuas durante más de dos décadas en el sistema electoral mexicano y pidió transparencia total para esclarecer quiénes permitieron su permanencia.

Rechazo a acusaciones sobre control partidista

Asimismo, la presidenta rechazó las versiones que afirman que su partido, Morena, ha tomado el control del instituto electoral tras los recientes cambios directivos. Recordó que la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE se dio mediante un proceso de insaculación o sorteo, tal como lo establece la ley cuando la Cámara de Diputados no alcanza una mayoría calificada, por lo que descartó una toma de control partidista.

La jefa del Estado mexicano sostuvo que, si bien cualquier posible ilícito cometido durante la reciente administración debe investigarse, la salida de Taddei no debe restar certeza a las funciones del organismo arbitral. Afirmó que la realización de auditorías integrales permitirá transparentar los procesos internos y garantizar la certidumbre de cara a los comicios programados para 2027.

Sheinbaum concluyó que el proceso para la selección definitiva de la nueva titularidad del INE debe avanzar con apego a los marcos legales, e insistió en que la revisión exhaustiva de las cuentas públicas es la única vía para garantizar la confianza ciudadana en las instituciones electorales del país.