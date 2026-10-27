Calendario fiscal de una empresa: declaraciones mensuales y anuales en orden

Tener una empresa con pocas operaciones no significa tener pocas obligaciones fiscales. Una persona moral puede pasar un mes sin emitir facturas y, aun así, necesitar presentar declaraciones o mantener actualizada su información.

El calendario fiscal de una persona moral reúne las obligaciones que deben atenderse durante el ejercicio. Algunas se repiten mensualmente, otras se presentan una vez al año y ciertas gestiones dependen de cambios específicos en la empresa.

Para entenderlo, conviene ordenar las responsabilidades según su frecuencia. Este recorrido toma como referencia el régimen general de las personas morales en México y las disposiciones aplicables en 2026. Las obligaciones pueden variar según el régimen, las actividades y la situación de cada contribuyente.

1. Declaración mensual del Impuesto sobre la Renta (ISR)

Una de las principales responsabilidades de las personas morales del régimen general consiste en presentar pagos provisionales mensuales del ISR.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), estos pagos se realizan, por regla general, a más tardar el día 17 del mes siguiente al periodo correspondiente.

Por ejemplo, el pago provisional de enero tiene como fecha general de referencia el 17 de febrero.

El cálculo considera los procedimientos establecidos en la legislación, incluidos los ingresos nominales y el coeficiente de utilidad cuando corresponda.

Es importante distinguir entre el pago provisional y la determinación anual del impuesto. Los pagos mensuales forman parte del cumplimiento durante el ejercicio, mientras que la declaración anual permite determinar el resultado fiscal definitivo.

Al revisar las obligaciones fiscales de las personas morales, esta distinción ayuda a comprender por qué una misma contribución aparece en diferentes momentos del calendario.

2. Declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Las personas morales que realizan actividades gravadas por el IVA también deben considerar su declaración mensual.

El artículo 5-D de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que el impuesto se calcula por cada mes de calendario y se paga, por regla general, a más tardar el día 17 del mes siguiente.

El cálculo considera el IVA correspondiente a las actividades realizadas y el impuesto acreditable que reúna los requisitos legales.

El IVA tiene una lógica distinta del ISR: mientras este último grava la renta conforme a las disposiciones aplicables, el IVA se relaciona con determinadas operaciones de consumo.

No todas las actividades tienen el mismo tratamiento. Existen operaciones gravadas, exentas y sujetas a tasa cero, por lo que la declaración debe reflejar la situación real del contribuyente.

3. Retenciones y otras obligaciones mensuales

Una empresa puede tener responsabilidades adicionales cuando realiza pagos sujetos a retención.

Si cuenta con trabajadores, debe atender las obligaciones relacionadas con el ISR retenido por salarios, conforme a las disposiciones fiscales correspondientes.

También pueden existir retenciones por determinados servicios u operaciones, dependiendo de las características de los pagos realizados.

Estas cantidades requieren un seguimiento separado porque corresponden a impuestos retenidos a terceros.

Las empresas con trabajadores pueden tener obligaciones ante el IMSS y otras autoridades. Sus fechas responden a reglas propias, por lo que conviene incorporarlas a un calendario administrativo complementario.

El calendario mensual debe construirse según las operaciones efectivas de la empresa, sin asumir que todas las personas morales presentan las mismas declaraciones.

4. Declaración anual del ISR

Además de los pagos mensuales, las personas morales deben realizar el cierre fiscal del ejercicio.

El artículo 9 de la LISR establece que las personas morales del régimen general presentan su declaración dentro de los tres meses siguientes a la conclusión del ejercicio.

Para el ejercicio fiscal 2025, el SAT confirmó el 31 de marzo de 2026 como fecha límite para las personas morales del régimen general y RESICO. Otros regímenes tienen fechas particulares.

La declaración anual integra ingresos, deducciones, pagos provisionales y demás información necesaria para determinar el impuesto correspondiente.

No sustituye las declaraciones mensuales: ambas forman parte del cumplimiento fiscal y permiten conciliar la información registrada durante el año.

5. Revisión de estados financieros y registros contables

El cierre anual también implica revisar la información que respalda la declaración.

Entre los elementos relevantes se encuentran los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas, las inversiones y las pérdidas fiscales pendientes de aplicar, cuando corresponda.

El artículo 76 de la LISR contempla obligaciones relacionadas con la contabilidad y la presentación de declaraciones para contribuyentes del régimen general.

Por su parte, el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece disposiciones sobre la contabilidad fiscal.

Mantener los registros actualizados durante el año facilita identificar diferencias antes de presentar la declaración anual.

Esto incluye revisar los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) y su correspondencia con las operaciones registradas.

6. Declaraciones informativas

Además de declarar impuestos, algunas empresas deben entregar información específica al SAT.

Un ejemplo es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT), relacionada con operaciones con proveedores para efectos del IVA.

El SAT establece su presentación durante el mes inmediato posterior al periodo correspondiente, cuando exista la obligación, con las modalidades y excepciones previstas en las disposiciones aplicables.

Otras declaraciones informativas pueden depender de pagos realizados, operaciones específicas o características particulares de la empresa.

Las declaraciones informativas no deben confundirse con las declaraciones de pago. Su finalidad principal es comunicar información requerida por la autoridad fiscal.

7. Avisos y actualizaciones ante el RFC

No todas las obligaciones fiscales tienen una fecha fija en el calendario.

El artículo 27 del CFF contempla responsabilidades relacionadas con la inscripción y actualización de información en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Cuando cambia el domicilio fiscal, se modifica la estructura de socios o accionistas, o se presentan otras circunstancias previstas por la normativa, pueden surgir obligaciones de aviso.

Estas gestiones deben atenderse conforme a los plazos y procedimientos aplicables.

También es importante mantener vigentes los medios de autenticación y revisar las comunicaciones oficiales de la autoridad.

8. Cómo organizar el calendario fiscal

Una forma práctica de ordenar las obligaciones consiste en separar tres categorías: declaraciones mensuales, cierre anual y avisos eventuales.

En el seguimiento mensual conviene registrar ISR, IVA, retenciones y declaraciones informativas aplicables. Para el cierre anual, resulta útil reunir con anticipación los registros contables y fiscales.

Los avisos deben identificarse cuando ocurre el hecho que genera la obligación.

El calendario también debe considerar las reglas vigentes sobre días inhábiles, facilidades administrativas y fechas particulares según el régimen. La Resolución Miscelánea Fiscal para 2026 contiene disposiciones complementarias para distintos procedimientos tributarios.

El cumplimiento fiscal de una persona moral combina tareas periódicas y obligaciones que surgen por circunstancias específicas. Conocer esa diferencia permite organizar los registros, anticipar vencimientos y verificar qué declaraciones corresponden a cada empresa.

En definitiva, el calendario se construye a partir de las obligaciones mensuales del ISR y el IVA, la declaración anual y los avisos e informes exigibles según las actividades y el régimen fiscal.