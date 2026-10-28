"No empiecen a ching*r": Cuauhtémoc Blanco niega detención de su esposa en Estados Unidos

Cuauhtémoc Blanco respondió con insultos a los cuestionamientos de la prensa sobre la supuesta detención de su esposa, Natalia Rezende, en Estados Unidos. El exgobernador de Morelos rechazó las versiones y aseguró que su familia se encuentra tranquila en México.

Durante una entrevista con medios de comunicación, entre ellos El Universal, el diputado expresó su molestia por las preguntas y consideró que la información difundida forma parte de una controversia política en su contra.

"Se me hace una estupidez", manifestó Blanco al referirse a los señalamientos. Además, sostuvo que desconoce quién estaría detrás de lo que calificó como una polémica falsa y aseguró que su esposa permanece en casa junto a sus hijos.

¿Por qué relacionan a Natalia Rezende con un caso migratorio?

De acuerdo con una publicación de Proceso, Natalia Rezende, quien encabezó el DIF Morelos, habría sido interceptada por autoridades fronterizas estadounidenses después de viajar a Nueva York con una cantidad considerable de dinero en efectivo.

Según las fuentes citadas por el medio, el dinero tendría como propósito realizar una donación a la iglesia cristiana a la que pertenece. Sin embargo, presuntamente no habría sido declarado ante las autoridades aduaneras, situación que habría derivado en una investigación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

La información también señala que el caso habría tenido consecuencias para su visa estadounidense. No obstante, estos señalamientos corresponden a reportes periodísticos y no deben confundirse con una confirmación oficial de todos los detalles del supuesto incidente.

Proceso también publicó que Blanco habría utilizado sus influencias para facilitar la salida de su esposa y su regreso a México.

Reportan posibles restricciones para Cuauhtémoc Blanco

La controversia no se limita a Natalia Rezende. Según información difundida por LatinUS, el gobierno estadounidense habría restringido la entrada de Cuauhtémoc Blanco desde septiembre, presuntamente por una notificación relacionada con su situación migratoria y su visa.

Hasta el momento, en la información proporcionada no se incluye una confirmación oficial de las autoridades estadounidenses sobre esa supuesta restricción.

Mientras circulan estas versiones, Blanco sostiene que su familia está bien y rechaza los señalamientos en su contra, a los que atribuye un trasfondo político.