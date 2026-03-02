México reafirma su postura ante la ONU: Claudia Sheinbaum habla sobre derechos humanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la Organización de las Naciones Unidas ha dejado de cumplir plenamente su función frente a conflictos internacionales como la actual tensión entre Estados Unidos e Irán.

Durante su conferencia, la mandataria sostuvo que el organismo multilateral fue concebido tras la Segunda Guerra Mundial como un espacio de representación universal. Sin embargo, consideró que hoy su influencia se ha visto reducida frente a las decisiones de las potencias militares. "Se imponen los países con mayor fuerza militar y eso no puede ser. Después de la Segunda Guerra Mundial el objetivo era que cada país tuviera representación. Estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza... Es triste lo que ocurre, por decir lo menos, quien paga es la población civil," expresó.

Sheinbaum subrayó que la política exterior mexicana mantiene una postura histórica basada en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, principio consagrado tanto en la Constitución como en la Carta de la ONU.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre la ONU?

En ese sentido, enfatizó que incluso ante violaciones a derechos humanos, las soluciones deben buscarse dentro de los mecanismos multilaterales y no mediante invasiones o intervenciones armadas. Para México, dijo, la diplomacia sigue siendo la vía prioritaria. "La libertad no la va a imponer nadie desde fuera," sostuvo al rechazar la idea de que el mundo necesite un "libertador." La presidenta planteó que la estabilidad internacional se construye a partir del respeto entre naciones y del fortalecimiento institucional.