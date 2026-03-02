¿Qué revela la autopsia de 'El Mencho'? Esto dice su acta de defunción

Documentos oficiales y reportes de medicina forense han arrojado luz sobre el deceso de uno de los capos más buscados del mundo. De acuerdo con el acta de defunción y los resultados de la autopsia de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", su muerte no fue producto de un enfrentamiento armado, sino de una falla orgánica múltiple derivada de una enfermedad crónica que padecía desde hace años.

El documento legal confirma que el líder criminal falleció el pasado 28 de febrero de 2026 en un hospital clandestino ubicado en la zona serrana entre los estados de Jalisco y Michoacán, donde recibía atención médica especializada lejos del alcance de las autoridades.

Causas clínicas del deceso

La autopsia detalla que la causa principal de la muerte fue una insuficiencia renal crónica terminal. Según los hallazgos forenses:

Falla Renal: Oseguera Cervantes presentaba daños irreversibles en ambos riñones, lo que lo obligaba a someterse a diálisis constantes en instalaciones médicas móviles de alta tecnología.

Complicaciones Cardiacas: La falla renal derivó en una sobrecarga hídrica que provocó un paro cardiorrespiratorio fulminante.

Sin huellas de violencia: El examen post-mortem descartó la presencia de heridas de bala, signos de tortura o cualquier tipo de traumatismo externo, confirmando que el deceso fue por causas naturales debido a su estado de salud deteriorado.

El misterio del "Hospital del Mencho"

Durante años se especuló que el capo había mandado construir un hospital en la comunidad de El Alcíhuatl, en Villa Purificación. Los reportes indican que, en sus últimos meses, el líder del CJNG estuvo prácticamente recluido en una zona de difícil acceso, protegido por un anillo de seguridad de élite, pero limitado físicamente por su dependencia a equipos médicos.

El acta de defunción asienta que el cuerpo fue identificado mediante pruebas de ADN comparadas con el registro de sus familiares detenidos (como su hijo "El Menchito" y su esposa Rosalinda), confirmando la identidad del fallecido al 100%.

Implicaciones para la seguridad

La muerte por enfermedad de "El Mencho" marca el fin de una era para el CJNG. Las autoridades de inteligencia señalan que el capo ya no ejercía el control operativo total en los últimos meses debido a su debilidad física, lo que permitió que figuras como "El Jardinero" y "El Sapo" comenzaran a tomar decisiones estratégicas antes de su fallecimiento.

[Imagen de archivo de Nemesio Oseguera Cervantes y gráficos sobre la estructura del CJNG marzo 2026]

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la custodia de los restos bajo un protocolo de seguridad nacional, mientras se analiza el destino final del cuerpo para evitar que su tumba se convierta en un centro de culto o punto de reunión para el crimen organizado.