Contactanos
Nación

Marath Bolaños confirma reforma laboral: jornada de 40 horas en México

La implementación de la reforma será gradual, completándose en 2030 con una jornada de 40 horas semanales.

Por Staff / La Voz - 02 marzo, 2026 - 10:38 a.m.
Marath Bolaños confirma reforma laboral: jornada de 40 horas en México
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO – El secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, confirmó este lunes durante "La Mañanera del Pueblo" que la reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales será publicada mañana, martes 3 de marzo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

      Tras una aprobación unánime en el Congreso de la Unión y el aval de la mayoría de los congresos estatales, esta medida —parte de los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum— busca mejorar la salud, reducir la fatiga y garantizar un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional de los trabajadores mexicanos.

      Claves de la Reforma

      Sin reducción de sueldo: Se garantiza por ley que la disminución de horas no afectará el salario ni las prestaciones de los trabajadores.

      Dos días de descanso: El esquema constitucional establece que por cada cinco días de trabajo de ocho horas, se otorgarán dos días de descanso.

      Registro Electrónico Obligatorio: Los empleadores deberán implementar un registro electrónico para vigilar el cumplimiento de las horas ordinarias y extraordinarias, fortaleciendo la inspección laboral.

      Horas extras: Se prohíben las horas extra para menores de edad. Para los adultos, las horas adicionales serán voluntarias a partir de la hora 41.

      Calendario de Implementación Gradual

      Para evitar afectaciones drásticas a la productividad y permitir la adaptación de las empresas, la reducción no será inmediata, sino escalonada (2 horas menos cada año) hasta completarse en 2030:

      Año Jornada Semanal Máxima

      2026 48 horas (Periodo de adecuación y registro)

      2027 46 horas

      2028 44 horas

      2029 42 horas

      2030 40 horas (Meta final)

      Impacto Social

      De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), actualmente el 36.1% de la fuerza laboral ya trabaja 40 horas o menos, por lo que esta reforma beneficiará directamente al 63.9% restante, impactando positivamente en sectores como la manufactura, el comercio y la construcción.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados