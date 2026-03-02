Marath Bolaños confirma reforma laboral: jornada de 40 horas en México

CIUDAD DE MÉXICO – El secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, confirmó este lunes durante "La Mañanera del Pueblo" que la reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales será publicada mañana, martes 3 de marzo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tras una aprobación unánime en el Congreso de la Unión y el aval de la mayoría de los congresos estatales, esta medida —parte de los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum— busca mejorar la salud, reducir la fatiga y garantizar un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional de los trabajadores mexicanos.

Claves de la Reforma

Sin reducción de sueldo: Se garantiza por ley que la disminución de horas no afectará el salario ni las prestaciones de los trabajadores.

Dos días de descanso: El esquema constitucional establece que por cada cinco días de trabajo de ocho horas, se otorgarán dos días de descanso.

Registro Electrónico Obligatorio: Los empleadores deberán implementar un registro electrónico para vigilar el cumplimiento de las horas ordinarias y extraordinarias, fortaleciendo la inspección laboral.

Horas extras: Se prohíben las horas extra para menores de edad. Para los adultos, las horas adicionales serán voluntarias a partir de la hora 41.

Calendario de Implementación Gradual

Para evitar afectaciones drásticas a la productividad y permitir la adaptación de las empresas, la reducción no será inmediata, sino escalonada (2 horas menos cada año) hasta completarse en 2030:

Año Jornada Semanal Máxima

2026 48 horas (Periodo de adecuación y registro)

2027 46 horas

2028 44 horas

2029 42 horas

2030 40 horas (Meta final)

Impacto Social

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), actualmente el 36.1% de la fuerza laboral ya trabaja 40 horas o menos, por lo que esta reforma beneficiará directamente al 63.9% restante, impactando positivamente en sectores como la manufactura, el comercio y la construcción.