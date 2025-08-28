Claudia Sheinbaum: 'Rechazo la Violencia en Agresión al Senador Noroña'

CIUDAD DE MÉXICO (28 de agosto de 2025) — La presidenta Claudia Sheinbaum calificó este jueves la agresión protagonizada por el líder del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, contra el senador morenista Gerardo Fernández Noroña como una muestra clara de "autoritarismo enorme" por parte del bloque opositor, que ella denominó "PRIAN" —una fusión crítica de PRI y PAN.

En su conferencia matutina, Sheinbaum expresó su rechazo por el uso de la fuerza en un espacio legislativo que debería privilegiar el diálogo. "Lo que pasó ayer —en referencia a la agresión física en el Senado— muestra lo que son. Un autoritarismo enorme, la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado"

La mandataria recordó sus experiencias como estudiante universitaria, cuando enfrentaba a los llamados "porros" que agredían a compañeros en Ciudad Universitaria. "Cuando vi ayer al presidente del PRI con esta actitud [...] me vino a la memoria aquella escena muy autoritaria", afirmó, también subrayando la contradicción entre acusar al gobierno de falta de libertades mientras se actúa con violencia.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de un desafuero contra Moreno, Sheinbaum prefirió no entrar en ese tema: "Lo importante aquí es que se muestra quiénes son y la hipocresía en sus palabras y en sus hechos", concluyó.

Este pronunciamiento ocurre en un marco de tensión política creciente. El hecho ocurrió al término de una sesión de la Comisión Permanente, en cuyo escenario Alito Moreno empujó y agredió a Noroña, incluso a un colaborador que se encontraba en el piso