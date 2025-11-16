Claudia Sheinbaum condena disturbios en marcha de la generación Z en CDMX

Tras los disturbios que empañaron la conclusión de la Marcha de la "Generación Z" en la Ciudad de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó enfáticamente los actos vandálicos y urgió a los organizadores a canalizar sus demandas "por la vía pacífica".

La mandataria, quien se encontraba en gira de trabajo por Tabasco, se refirió directamente a los incidentes ocurridos en el Zócalo, donde un grupo conocido como 'bloque negro' se infiltró para derribar las vallas de seguridad que protegían el Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo Federal.

"Nosotros decimos no a la violencia. Si alguien discrepa, debe expresarlo pacíficamente. El cambio nunca debe buscarse mediante la violencia, sino siempre a través del diálogo y la no violencia", declaró Sheinbaum, reafirmando el principio de la protesta cívica.

Un punto central en la reacción de la Presidenta fue el cuestionamiento a la etiqueta de la movilización. A pesar de haber sido difundida en redes sociales como una protesta juvenil, Sheinbaum aseguró que la participación de la juventud fue marginal.

"Se dijo que marcharon jóvenes, pero la realidad es que fueron muy pocos", sentenció la Jefa del Ejecutivo. Esta afirmación refuerza la postura que ya había adelantado el viernes en su conferencia matutina, donde vinculó la organización de esta manifestación con la oposición política a su Administración y al partido Morena.

La Presidenta mantuvo la narrativa de que la protesta, que logró congregar a miles de críticos, más que un movimiento genuinamente juvenil, fue una expresión orquestada por adversarios políticos.