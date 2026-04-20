Sheinbaum y Greer discuten aranceles al acero en Palacio Nacional

CDMX.- Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, llegó la mañana de este martes a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco de las negociaciones del T-MEC.

Greer ingresó acompañado del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien señaló que la visita representa una señal positiva para México y que el encuentro se enfocaría en las conversaciones sobre el tratado comercial. "Estamos felices de recibirlo, va a tener una conversación con la Presidenta. Esto para México es muy buena señal, vamos a estar trabajando en las conversaciones sobre el Tratado", declaró Ebrard a su arribo al recinto.

La presidenta plantea revisión de aranceles

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum adelantó que durante la reunión plantearía el interés de México en que Estados Unidos revise el tema de los aranceles al acero, aluminio y automóviles, con miras a acuerdos previos a la revisión formal del T-MEC. "Es el avance del diálogo que hemos tenido con relación al T-MEC, algunas propuestas específicas que vamos a presentar, que se presentaron en la última reunión que fue en Washington, es lo relacionado con (los aranceles) al acero, el aluminio y los automóviles. No quisiera avanzar mucho más hasta no tener la reunión", afirmó.

Objetivo de México en el T-MEC

La mandataria señaló que el objetivo de México es que se mantenga el tratado, con ajustes que se atiendan en una revisión, y que temas específicos puedan considerarse con antelación. "Nosotros queremos que permanezca el tratado con unas mejoras, en esencia es una revisión", dijo.

Tras alrededor de hora y media, Greer salió de Palacio Nacional acompañado del secretario Marcelo Ebrard; el secretario de Agricultura, Julio Berdegué; el embajador Ronald Johnson; y Altagracia Gómez Sierra, titular del Consejo Asesor Empresarial.