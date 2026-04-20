Detonaciones en Teotihuacán generan pánico entre turistas

El eco de la historia en Teotihuacán —ese sitio donde durante siglos solo se escuchaban pasos, viento y murmullos de turistas— fue interrumpido por algo impensable: detonaciones de arma de fuego.

La mañana del 20 de abril de 2026 parecía como cualquier otra en la majestuosa zona arqueológica del Estado de México. Visitantes de distintas partes del mundo recorrían la imponente Pirámide de la Luna, admirando uno de los lugares más emblemáticos del país. Pero en cuestión de segundos, la calma se transformó en caos.

Un ataque inesperado en un sitio sagrado

De acuerdo con reportes oficiales, un hombre armado subió hasta lo alto de la pirámide y, sin previo aviso, comenzó a disparar contra los visitantes.

Los disparos provocaron escenas de pánico: personas corriendo, otras tirándose al suelo para protegerse, y gritos desesperados que rompían la tranquilidad del lugar. Videos difundidos posteriormente muestran el desconcierto inicial seguido de una estampida por sobrevivir.

El agresor, tras realizar los disparos, se quitó la vida en el mismo sitio, dejando tras de sí una tragedia difícil de asimilar.

Víctimas y heridos: una tragedia internacional

El ataque dejó como saldo la muerte de una mujer de nacionalidad canadiense, además del propio agresor.

Además, varias personas resultaron heridas, algunas por impactos de bala y otras al intentar huir del lugar en medio del pánico.

Entre los lesionados se encontraban visitantes de distintas nacionalidades, lo que convirtió el hecho en un suceso de impacto internacional.

Un sitio histórico marcado por la violencia

Teotihuacán no es cualquier lugar. Es uno de los destinos turísticos más importantes de México, visitado por millones de personas cada año. La idea de un ataque armado en un espacio dedicado a la historia, la cultura y la contemplación resulta especialmente perturbadora.

Las autoridades desplegaron un operativo inmediato, asegurando en el lugar un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles, mientras se iniciaban las investigaciones para esclarecer el motivo del ataque, que hasta ahora sigue sin confirmarse.

Más allá de la noticia

Este hecho no solo deja cifras y reportes: deja preguntas. ¿Cómo pudo ocurrir algo así en un sitio turístico de alta vigilancia? ¿Qué llevó al agresor a cometer un acto de tal magnitud?

Mientras las autoridades continúan investigando, lo ocurrido en Teotihuacán queda como un recordatorio inquietante: incluso los espacios más antiguos y simbólicos no están completamente a salvo de la violencia contemporánea.