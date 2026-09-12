Claudia Sheinbaum califica de exagerada la solicitud del INE: 42 mil millones para 2027

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como exagerada la solicitud presupuestal realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), la cual asciende a alrededor de 42 mil millones de pesos para la organización del proceso electoral del año 2027.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal sostuvo que el organismo electoral podría operar con un monto cercano a los 37 mil millones de pesos. El cálculo planteado por la mandataria toma como base el gasto erogado en las elecciones federales de 2024, sumando únicamente la inflación acumulada de los tres años correspondientes. Sheinbaum Pardo argumentó que en 2027 no se renovará la Presidencia de la República y que no existen elementos extraordinarios que justifiquen un incremento significativo en el gasto operativo.

Acciones de la autoridad

La presidenta precisó que la propuesta inicial formulada por el INE alcanzaba los 47 mil millones de pesos al contemplar una eventual consulta de revocación de mandato, escenario que descartó por motivos constitucionales. En ese sentido, la jefa del Ejecutivo dejó la evaluación y ajuste final del techo financiero en manos de la Cámara de Diputados, instancia encargada de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Detalles confirmados

El pronunciamiento se da de forma paralela al arranque formal del Proceso Electoral Federal 2026-2027 por parte del INE, encabezado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei. La etapa inicial comprende el despliegue de 505 actividades institucionales enfocadas en la integración de consejos locales, capacitación electoral y logística operativa de los comicios.