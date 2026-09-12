Gobierno de México despliega 800 elementos en frontera: combate a drones

CIUDAD DE MÉXICO — El Gobierno de México ordenó el despliegue de 800 elementos de las Fuerzas Armadas en la frontera norte del país con el objetivo de interceptar, neutralizar y combatir el uso de aeronaves no pilotadas utilizadas por organizaciones delictivas en las rutas colindantes con Estados Unidos.

Acciones de la autoridad

El operativo estratégico contempla la instalación de equipos tecnológicos de inhibición de señal, sistemas de detección de frecuencias y armamento especializado para desactivar los artefactos voladores que el crimen organizado emplea para el monitoreo de vigilancia, el traslado de sustancias ilícitas y eventuales agresiones tácticas contra corporaciones de seguridad.

Detalles confirmados

La estrategia coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional busca blindar el espacio aéreo a bajo nivel en puntos críticos de la franja fronteriza, respondiendo al incremento en la adopción de tecnologías no tripuladas por parte de grupos armados. La medida forma parte de las acciones conjuntas para reforzar la seguridad fronteriza, proteger las cadenas operativas y frenar la capacidad logística de los grupos delictivos en la zona limítrofe.