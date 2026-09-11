FGR determina que legislador de Morena se quitó la vida
La resolución de la FGR busca cerrar las indagatorias sobre el fallecimiento del diputado en la capital.
Resumen
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CIUDAD DE MÉXICO — La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que la muerte del diputado federal del partido Morena, cuyo cuerpo fue localizado en su domicilio, correspondió a un suicidio, tras la realización de los peritajes correspondientes en la escena de los hechos.
De acuerdo con las conclusiones del informe pericial y las investigaciones desarrolladas por la representación social, los análisis forenses, de balística, dactiloscopia y criminalística de campo descartaron la intervención de terceras personas en el deceso. La institución indicó que la mecánica de los hechos y la evidencia recabada en el inmueble coinciden con las proyecciones técnicas de una lesión autoinfligida.
Acciones de la autoridad
La resolución de las autoridades ministeriales busca dar cierre a las indagatorias oficiales abiertas sobre el caso, tras las distintas versiones iniciales generadas en torno al fallecimiento del legislador en la capital del país.