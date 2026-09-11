Claudia Sheinbaum defiende la soberanía nacional: rechaza injerencia extranjera

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró la postura del Gobierno de México de defender la soberanía nacional y rechazar cualquier intento de injerencia extranjera en los asuntos políticos internos del país, de cara al proceso electoral intermedio programado para el año 2027.

Durante su habitual conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria estatal enfatizó que la soberanía radica en el pueblo mexicano y que las determinaciones sobre el rumbo político de la nación corresponden de manera exclusiva a los ciudadanos a través de las urnas. La declaración se dio al ser cuestionada sobre pronunciamientos y análisis emitidos desde el exterior respecto a la coyuntura política nacional y el escenario electoral venidero.

Acciones de la autoridad

Sheinbaum Pardo subrayó que, si bien México mantiene una relación de cooperación, respeto mutuo y diálogo permanente con la comunidad internacional y sus principales socios comerciales, dicha colaboración no debe confundirse con la intervención en la vida pública o en la organización de los comicios. La jefa del Ejecutivo reafirmó que la autodeterminación y el cumplimiento del marco legal constitucional continuarán guiando la actuación de su administración ante las contiendas democráticas.