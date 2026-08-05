Sheinbaum cuestiona el costo del INE para las elecciones de 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró excesivo el presupuesto solicitado por el INE para organizar las elecciones de 2027 y pidió a los consejeros revisar y reducir la cifra.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó el presupuesto que el Instituto Nacional Electoral (INE) prevé solicitar para organizar las elecciones de 2027 y consideró que la cifra planteada resulta excesiva frente al costo del proceso electoral de 2024.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la propuesta representa alrededor de 15 mil millones de pesos más que lo que costó la elección federal de 2024. Por ello, hizo un llamado a los consejeros electorales para revisar el cálculo y ajustar el monto. "Haría un llamado a los consejeros para que reduzcan esta cifra, pues están presentando una cifra 15 mil millones más arriba de lo que costó la elección del 2024, entonces nos parece que es exagerado", afirmó.

Comparación del presupuesto del INE

La postura de Sheinbaum coloca nuevamente sobre la mesa la discusión acerca del costo de los procesos electorales en México y el presupuesto que requieren las instituciones encargadas de organizarlos.

Uno de los argumentos centrales de la presidenta es que las elecciones de 2024 representaron un proceso de gran magnitud, pues además de la Presidencia de la República se renovaron el Congreso de la Unión y otros cargos de elección popular. Desde su perspectiva, esa comparación hace difícil justificar que los comicios de 2027 puedan requerir una cantidad considerablemente mayor. La mandataria recordó que en 2024 incluso fue necesario producir las boletas correspondientes a la elección presidencial y al Senado.