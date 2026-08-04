César Gastélum, creador de contenido, pierde la vida en un ataque en Culiacán

La violencia en Sinaloa volvió a cobrar una vida la noche de este martes 4 de agosto, cuando el conocido creador de contenido César Gastélum, de 25 años, fue ejecutado a balazos mientras realizaba una grabación en vivo a las afueras de un establecimiento de comida rápida en Culiacán.

Los hechos se registraron minutos antes de las 20:00 horas en las inmediaciones del restaurante KFC, ubicado sobre el bulevar Sánchez Alonso, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, una zona situada a escasa distancia de las instalaciones de la propia Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los reportes preliminares y la grabación que quedó registrada en tiempo real, César y dos colaboradores se encontraban elaborando dinámicas para sus redes sociales. Para ello, portaban las mochilas y uniformes característicos de una conocida aplicación de entrega de comida a domicilio.

Mientras permanecían en el área del autoservicio, dos sujetos a bordo de una motocicleta en combinación de colores blanco y rojo se aproximaron de manera repentina. Sin mediar palabra, el copiloto abrió fuego de forma directa contra el influencer, quien perdió la vida de manera instantánea ante la mirada atónita de sus seguidores que presenciaban el directo.

Vestimenta: Los atacantes, descritos de complexión delgada, usaban pantalones de mezclilla azul. Uno de ellos portaba una playera azul marino y el otro una prenda de tono claro.

Identificación: Ambos llevaban puestos cascos protectores para evitar ser reconocidos.

Escape: Tras consumar la agresión armada, aceleraron su vehículo de dos ruedas para perderse entre las calles del sector norte de la ciudad.

El homicidio provocó una inmediata y fuerte movilización por parte de corporaciones de los tres niveles de gobierno. Elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal Preventiva y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para asegurar el perímetro y levantar los indicios balísticos correspondientes.

César Gastélum contaba con una sólida comunidad digital conformada por más de 500 mil seguidores en TikTok y superaba los 100 mil en Instagram, plataformas donde compartía su contenido cotidiano, el cual terminó abruptamente bajo la lente de su propia cámara.