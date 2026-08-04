Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta crecimiento en turismo

La economía relacionada con el turismo en México creció un 0.1 % anual en el primer trimestre de 2026, ante un alza en los bienes y el consumo de los turistas nacionales, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El avance del indicador, que el Inegi llama producto interno bruto (PIB) turístico, es resultado del aumento interanual de 1 % en los bienes, contrarrestado por una caída del 0.2 % en los servicios, detalló el instituto autónomo en su informe basado en cifras originales.

¿Cómo ocurrió el crecimiento del turismo?

Además, el indicador de consumo turístico creció un 0.2 % interanual de enero a marzo por un aumento del 5.3 % en el consumo interno, en contraste con un descenso del 18.4 % del realizado por los extranjeros. Por otro lado, los indicadores trimestrales de la actividad turística (ITAT) del Inegi reportaron una caída trimestral del 0.8 % de la economía turística en los primeros tres meses del año frente al trimestre anterior, de acuerdo con cifras desestacionalizadas.

Detalles confirmados sobre el consumo turístico

Este retroceso ocurrió pese al avance trimestral de 0.3 % en bienes y la caída de 1.1 % en los servicios. Asimismo, el consumo turístico se contrajo un 0.7 % trimestral, con una subida de 0.5 % en los turistas internos, contrarrestado por una caída del 5.9 % de los turistas extranjeros. El ingreso de divisas por visitantes internacionales alcanzó los 34 mil 992 millones de dólares en 2025, un incremento anual de 6.2 %, con lo que el país registró un nuevo máximo histórico por este concepto.