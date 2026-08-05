¿Quién era César Gastélum, influencer asesinado mientras grababa contenido en Culiacán?

CULIACÁN, Sinaloa — El creador de contenido César Gastélum, conocido en plataformas digitales como "Cesarín", consolidó una amplia audiencia en redes sociales mediante videos de humor, transmisiones en vivo y publicaciones en las que exhibía aspectos de su vida personal antes de ser asesinado la noche del martes 4 de agosto en la capital de Sinaloa.

El homicidio ocurrió en el estacionamiento de un establecimiento de comida rápida situado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos. Gastélum realizaba una transmisión en vivo en la plataforma Kick bajo el usuario "compasexor" cuando fue interceptado por dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta. Los agresores dispararon de forma directa contra el influencer y se dieron a la fuga.

Gastélum acumulaba una audiencia considerable en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. En su cuenta principal de TikTok registraba más de 22 millones de reacciones en contenidos orientados al entretenimiento. Su popularidad creció a partir de la elaboración de bocetos cómicos en los que interpretaba a personajes ficticios como el "Profe Alducin" y el "Padre", además de realizar imitaciones y secuencias de la vida cotidiana.

En sus perfiles de Instagram y YouTube, el influencer publicaba material audiovisual sobre viajes a destinos internacionales, retos y automóviles de lujo, entre los que destacaba la exhibición de modelos Porsche, Mini Cooper y Chrysler. Asimismo, solía realizar publicaciones junto a otras figuras públicas del entorno digital sinaloense, como la creadora de contenido conocida como "La Beba" y el fallecido Leovardo Aispuro, apodado "El Gordo Peruci".

Tras la divulgación del ataque, en plataformas digitales circularon versiones sobre un supuesto vínculo familiar entre la víctima y la familia del creador de contenido Markitos Toys. Sin embargo, no se han presentado elementos que confirmen un parentesco directo entre las partes. Las autoridades locales no han reportado personas detenidas en relación con la agresión.