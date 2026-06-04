Claudia Sheinbaum descarta asueto nacional por Copa Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó de manera definitiva que el Gobierno Federal vaya a decretar un día de asueto obligatorio a nivel nacional para el próximo jueves 11 de junio, fecha en la que se llevará a cabo la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el debut de la Selección Mexicana de Futbol.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal aclaró las dudas surgidas entre la población y el sector productivo tras los recientes anuncios locales de suspensión de clases y labores en la Ciudad de México. Sheinbaum explicó que emitir un decreto de descanso obligatorio formal implicaría repercusiones legales complejas bajo el marco normativo de la Ley Federal del Trabajo (LFT), tales como la obligación de las empresas de pagar salarios extraordinarios a quienes presten sus servicios durante esa jornada.

La jefa del Ejecutivo precisó que el Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría del Trabajo, estableció acuerdos específicos para otorgar facilidades laborales y esquemas de trabajo a distancia (home office) dirigidos exclusivamente a los empleados de la administración pública capitalina, un proceso organizativo que calificó como más viable de implementar. En contraste, señaló que para los trabajadores del sector privado no existirá una imposición oficial, por lo que cualquier permiso o esquema flexible dependerá de la voluntad y las decisiones internas de cada empresa.

La inquietud en torno a un posible "puente" o día inhábil generalizado cobró fuerza luego de que las autoridades de la Ciudad de México confirmaran la suspensión de actividades escolares en los niveles de educación básica y media superior para el 11 de junio, sumado a la declaratoria de día inhábil emitida por el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial local. Adicionalmente, mandatarios de los estados de Jalisco y Nuevo León, que también albergarán partidos del torneo internacional, han manifestado que evalúan aplicar medidas locales de flexibilización vial y laboral.

Sheinbaum Pardo subrayó que, si bien el Gobierno Federal no implementará un día de asueto general, se trabaja de forma coordinada con la FIFA y los gobiernos de las ciudades sede para garantizar la seguridad, la movilidad y la instalación de pantallas gigantes en espacios públicos como el Zócalo capitalino. El objetivo de estas medidas es permitir que la ciudadanía disfrute del partido inaugural de la justa mundialista entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, sin que ello represente una parálisis en la actividad económica o legal del país.