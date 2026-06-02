Critican al hijo menor de AMLO por cenar en restaurante de lujo

CIUDAD DE MÉXICO — Jesús Ernesto López Gutiérrez, el hijo menor del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en el centro de intensas críticas en diversas plataformas de redes sociales tras la difusión de una serie de fotografías en las que se le observa cenando en un exclusivo restaurante de alta cocina, conocido internacionalmente por especializarse en cortes de carne cubiertos con oro comestible.

Las imágenes compartidas de manera masiva por usuarios de internet sitúan al joven en el prestigioso establecimiento "Nusr-Et", una cadena internacional de asadores de lujo propiedad del célebre chef turco Nusret Gökçe, popularmente conocido en el entorno digital como "Salt Bae". La presencia del hijo del exmandatario federal en dicho inmueble generó una inmediata oleada de comentarios negativos y señalamientos por parte de la comunidad virtual.

Críticas en redes sociales

El núcleo de la controversia y de los cuestionamientos ciudadanos radica en la marcada contradicción percibida entre los elevados costos de consumo del restaurante y los principios ideológicos de "austeridad republicana" y "pobreza franciscana", los cuales rigieron como ejes fundamentales del discurso político y de la administración de su padre durante el sexenio pasado. Ciudadanos y opositores enfatizaron que el menú del local incluye filetes cuyos precios ascienden a cientos de dólares, un estándar de gasto alejado de los preceptos promovidos por el movimiento político de la autodenominada Cuarta Transformación.

Detalles de la cena

En las postales que circulan en la red, se aprecia a López Gutiérrez compartiendo la mesa junto a un grupo de acompañantes dentro de las instalaciones del exclusivo recinto culinario. Aunque hasta el momento no se ha precisado de manera oficial la ubicación exacta de la sucursal visitada por el joven —toda vez que la firma posee lujosas sedes en ciudades como Nueva York, Miami, Dubái, Londres, Estambul y Mykonos—, diversos reportes independientes sugieren que el encuentro gastronómico tuvo lugar en una de las sedes ubicadas en territorio estadounidense.

Hasta la tarde de este martes, ni el expresidente Andrés Manuel López Obrador ni miembros cercanos a su familia o equipo de comunicación han emitido pronunciamientos públicos o declaraciones oficiales para esclarecer los detalles de la cena, el financiamiento de los gastos o la autenticidad temporal de las imágenes difundidas. El acontecimiento continúa posicionándose entre las principales tendencias digitales y de debate político respecto al estilo de vida de los familiares de los servidores públicos en México.