Mauricio Kuri veta Ley de Identidad de Género en Querétaro, desatando controversia

En Querétaro se ha generado una fuerte controversia luego de que el gobernador Mauricio Kuri vetara la llamada Ley de Identidad de Género, una reforma al Código Civil estatal que había sido aprobada semanas antes por el Congreso local.

La iniciativa, avalada a finales de abril de 2026, contemplaba modificaciones legales para permitir que las personas mayores de edad pudieran rectificar sus datos en el Registro Civil —incluyendo nombre y género— conforme a su identidad autopercibida. Organizaciones civiles habían celebrado su aprobación como un avance en el reconocimiento de derechos de personas trans y no binarias.

Sin embargo, el mandatario estatal decidió frenar la reforma mediante un veto, argumentando públicamente en redes sociales que se trataba de un tema de carácter "ideológico", impulsado —según su postura— por sectores políticos que calificó como "izquierda radical".

Dentro de sus declaraciones, Kuri señaló que la reforma permitiría cambios de sexo en actas de nacimiento incluso en menores de edad, lo que fue señalado por diversos actores como una afirmación incorrecta respecto al contenido del dictamen.

De acuerdo con el texto aprobado por el Congreso, las modificaciones al Código Civil incluyen cambios en varios artículos y establecen requisitos específicos para el trámite de rectificación, entre ellos ser mayor de edad, contar con nacionalidad mexicana y tener registrada el acta de nacimiento en el país.

Acciones de la autoridad

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Sinuhé Arturo Piedragil, aclaró que la reforma no contempla disposiciones relacionadas con niñas, niños o adolescentes, y afirmó que las declaraciones del gobernador generan confusión sobre el alcance real de la ley.

Por su parte, la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro defendió la importancia del dictamen al considerarlo un instrumento para garantizar el reconocimiento legal de la identidad de género.

Desde la bancada de Morena en el Congreso local también se destacó que la reforma busca atender vacíos legales que afectan a personas trans y no binarias en distintos ámbitos administrativos, patrimoniales y familiares.

Organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir han señalado que la identidad de las personas no debe ser objeto de restricción política ni de desinformación, subrayando la necesidad de respetar los derechos vinculados a la igualdad y la no discriminación.

Detalles confirmados

El proceso legislativo aún no concluye, ya que la iniciativa será devuelta al Congreso para su revisión y eventual nueva votación tras las observaciones del Ejecutivo estatal.