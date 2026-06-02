Protestas de la CNTE vandalizan esculturas en Reforma

CIUDAD DE MÉXICO – En el marco de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), diversas piezas de la exposición urbana "Los gigantes del futbol" fueron derribadas y despojadas de su indumentaria sobre la emblemática avenida Paseo de la Reforma, a escasos nueve días de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El magisterio disidente mantiene bloqueada la circulación en el tramo que va desde la Torre del Caballito hasta la Estela de Luz. Entre sus principales reclamos se encuentran:

- La abrogación de la Ley del ISSSTE.

- Una mesa de diálogo directa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

- Un boicot activo a la justa mundialista bajo la consigna: "Si no hay solución, no rodará el balón".

Las esculturas, que superan los dos metros de altura, fueron pintadas con consignas como "La CNTE vive". Una de las figuras terminó derribada frente al Ángel de la Independencia, mientras que otra quedó tendida sobre el camellón de Reforma, cerca de la calle Amberes en la Zona Rosa, ignorando los letreros que solicitaban a los transeúntes no maltratar ni subirse a las obras.

Mientras las efigies lucían dañadas en el suelo, los manifestantes permanecían descansando en los camellones contiguos, resguardándose del sol.

"Los gigantes del futbol" es una muestra callejera diseñada para celebrar la cultura futbolística en la capital del país durante el torneo internacional.

Las piezas monumentales fueron elaboradas por artesanos locales de la alcaldía Iztapalapa, pertenecientes al taller Zion Art Studio. El propósito original del proyecto era intervenir el entorno urbano para fusionar el arte mexicano, la tradición popular y la pasión por el balompié.