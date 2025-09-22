Claudia Sheinbaum asegura atención a víctimas tras tragedia en Iztapalapa

Tras 29 muertos en Iztapalapa, Sheinbaum asegura que el Gobierno capitalino ha cumplido con víctimas

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ha sido "extraordinaria" la atención brindada por el Gobierno de la Ciudad de México a las víctimas de la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, tragedia que hasta ahora ha dejado 29 personas fallecidas.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre la Comisión de Solidaridad anunciada por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, para atender a las víctimas y a sus familias. "Fue un llamado que hizo la alcaldía Iztapalapa en algún momento, ni siquiera fue la jefa de Gobierno. La actuación del Gobierno de la Ciudad, en este caso, ha sido extraordinaria", respondió la mandataria federal.

"Una atención desde el primer momento a los heridos, a las familias de personas fallecidas. Tengo entendido que tienen personas del Gobierno de la Ciudad dedicadas a cada familia para poderlas apoyar; apoyo económico y de otro tipo, y al mismo tiempo también la Fiscalía de la Ciudad de México también ha hecho un muy buen trabajo, de inmediato dieron su dictamen de cuáles fueron las razones, o las probables razones de este lamentabilísimo accidente", comentó. Sheinbaum detalló que desde el Gobierno federal se ha brindado apoyo inmediato y se estableció comunicación con Brugada desde el primer momento, además de coordinar acciones con Protección Civil, ISSSTE, IMSS e IMSS-Bienestar.

La Presidenta resaltó casos específicos de atención, como el traslado a Estados Unidos de la menor Jazlyn Azulet para recibir tratamiento especializado, así como la atención de heridos en el Hospital Rubén Leñero de la Ciudad de México. Con información de El Universal.