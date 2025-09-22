Revelan video del desplome de avioneta donde viajaba Débora Estrella

MONTERREY, NUEVO LEÓN – Un video desgarrador que circula en redes sociales ha revelado los momentos previos a la trágica caída de una avioneta en el municipio de García, Nuevo León, en un accidente que cobró la vida de la comunicadora Débora Estrella y del piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta. Las imágenes, captadas por un testigo, muestran los segundos de pánico antes de la fatal colisión.

El material audiovisual, cuya difusión ha causado una gran conmoción, muestra cómo un helicóptero vuela cerca de la avioneta, que repentinamente entra en picada hasta estrellarse contra el suelo. Posteriormente, el video muestra los restos del fuselaje, el cual quedó partido en dos, un claro signo de la violencia del impacto. El desplome de la avioneta en García ocurrió aproximadamente a las 6:35 PM, según los datos que se desprenden del video.

La aeronave, propiedad del Centro de Estudios Aeronáuticos de Monterrey (CEAM), estaba siendo utilizada para una práctica de vuelo, en la que la periodista Débora Estrella participaba como pasajera. La muerte de la conductora de noticias, así como la del piloto Bryan Leonardo Ballesteros, ha sumido en el luto a la comunidad periodística y al sector de la aviación en la región. Las autoridades ya han iniciado una investigación para determinar las causas exactas de la caída y deslindar responsabilidades.

La muerte de Débora Estrella es una noticia que ha conmocionado a los habitantes de Nuevo León, quienes seguían de cerca su trabajo en los medios de comunicación. El video del accidente es un testimonio visual del riesgo que enfrentan los pilotos en prácticas de vuelo y ha generado un debate sobre los protocolos de seguridad. La tragedia en el municipio de García será recordada como un suceso lamentable que enlutó a una familia y a la comunidad periodística, y que deja al descubierto la fragilidad de la vida ante un accidente aéreo.