Apoyo de México a Gaza Destacado por Embajadora Palestina

¿Quién es Nadya Rasheed? Embajadora de Palestina en México

Nadya Rasheed es la embajadora de Palestina en México; te contamos todo lo que sabemos de ella, y cómo la recibió la presidenta Claudia Sheinbaum. Nadya Rasheed es la embajadora de Palestina en México, la primera en ser reconocida por un gobierno mexicano y durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A propósito de las acciones del gobierno de México para apoyar la situación en Gaza, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el recibimiento de Nadya Rasheed como embajadora de Palestina en territorio mexicano.

Por ello te contamos quién es la embajadora de Palestina en México y todo lo que sabemos de ella con detalles como: