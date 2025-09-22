Renuncia en Tabasco tras disputa interna en La Barredora

Afirman que por no contener violencia en Tabasco durante vacaciones de AMLO, provocó renuncia de Hernán Bermúdez

Según un testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que provocó la renuncia de Hernán Bermúdez Requena a la Secretaría estatal de Seguridad en enero de 2024 fue no poder contener la violencia en Tabasco durante el fin de año que el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador pasó algunos días de descanso en la entidad.

El Gobernador Carlos Merino le había encomendado pacificar la entidad y contener la ola violenta desatada desde fines de año por la disputa interna de "La Barredora".

A pesar de que envió a un emisario para negociar con Daniel Hernández Montejo "El Prada", quien había detonado la violencia, y de que luego incluso se reunió con él, a Bermúdez nada le funcionó.

Tabasco vivía quema de vehículos, ataques a comercios, tiroteos e intentos de motín en los penales, desatados luego de que el 22 de diciembre de 2023 agentes estatales intentaron asesinar a "El Prada" y a Carlos Tomás Díaz "Licenciado Tomasín", operadores de "La Barredora" y subordinados de "El Abuelo".