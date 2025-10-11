Omar Bravo: Vinculado a proceso por abuso infantil en Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO – El exfutbolista y figura histórica de las Chivas de Guadalajara, Omar Bravo, fue formalmente vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado. La decisión fue tomada por un juez de control del estado de Jalisco, quien determinó que existe suficiente evidencia para iniciar un juicio formal en su contra. Como medida cautelar, el exdelantero deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa en el penal de Puente Grande.

El juez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, un periodo durante el cual la Fiscalía de Jalisco recabará todas las pruebas necesarias para sustentar la acusación en la etapa de juicio. La vinculación a proceso se da tras una audiencia que siguió a su detención el pasado fin de semana en Zapopan.

Abuso de larga data y pruebas contundentes

Las acusaciones contra Omar Bravo son particularmente graves. Según el abogado de la víctima, el abuso de la menor, quien es hija de su expareja, habría ocurrido desde que la niña tenía 10 años. La defensa de la menor ha presentado como pruebas mensajes de texto, capturas de pantalla y un video que la víctima logró grabar, los cuales fueron considerados por el juez como pruebas sólidas para dictar la vinculación.

La orden de prisión preventiva oficiosa significa que Omar Bravo deberá permanecer recluido por el tiempo que dure el proceso legal. El caso ha generado una fuerte controversia en el ámbito deportivo y mediático, poniendo en relieve la protección de los derechos de la infancia y la necesidad de erradicar el abuso sexual infantil agravado. La Fiscalía de Jalisco continúa con las investigaciones para determinar todas las implicaciones del caso.