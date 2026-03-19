CNTE presiona al nuevo gobierno: bloqueos, paro nacional y una exigencia directa a Claudia Sheinbaum

La tensión entre el magisterio disidente y el gobierno federal volvió a escalar. Esta vez, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidió subir el tono: bloqueos en avenidas clave, paro nacional y una exigencia clara—hablar directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué acciones ha tomado la CNTE?

Desde primeras horas, maestros tomaron puntos estratégicos de la capital, incluyendo Paseo de la Reforma, como parte de una jornada de presión que no es improvisada, sino parte de un paro nacional de 72 horas.

La CNTE busca reactivar un diálogo que, según sus líderes, se rompió tras meses de desacuerdos con el gobierno. El mensaje es contundente: no quieren intermediarios, quieren negociar cara a cara con la presidenta.

Demandas del movimiento magisterial

El movimiento magisterial no sólo protesta por un tema, sino por un paquete completo de exigencias:

- Aumento salarial de hasta el 100%

- Eliminación de la reforma educativa

- Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007

- Mejores condiciones laborales y de pensión

Para los docentes, estas reformas afectan directamente su estabilidad económica y su futuro, especialmente en materia de jubilación.

Respuesta del gobierno federal

Desde Palacio Nacional, la postura de Claudia Sheinbaum ha sido firme: no habrá reunión directa con la CNTE, al menos por ahora.

La mandataria ha insistido en que existen mesas de diálogo abiertas a través de la Secretaría de Educación Pública y Gobernación, y ha hecho un llamado a que las protestas se mantengan pacíficas.

Movilizaciones a nivel nacional

Lo que ocurre en la capital es solo una parte del panorama. Las movilizaciones ya se han extendido a más de 20 estados del país, con marchas, bloqueos y plantones que reflejan la capacidad de organización del magisterio disidente.

No es la primera vez que la CNTE pone contra las cuerdas al gobierno. En años recientes ha demostrado que puede sostener protestas prolongadas y afectar puntos clave del país, desde carreteras hasta aeropuertos.

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¿Qué sigue en este conflicto?

El conflicto parece lejos de resolverse. Mientras la CNTE insiste en un diálogo directo, el gobierno apuesta por canales institucionales.

En medio de este pulso político, la pregunta queda en el aire: ¿cederá alguna de las partes o estamos ante el inicio de una nueva etapa de confrontación prolongada?

Lo cierto es que, por ahora, las calles siguen siendo el principal escenario de esta disputa.