Cynthia Rodríguez responde a Mauricio Mancera por código de vestimenta en fiesta

Cynthia Rodríguez responde a Mauricio Mancera por no respetar código de vestimenta en fiesta de Carlos Rivera

El pasado fin de semana, el cantante Carlos Rivera celebró su cumpleaños número 40 con una lujosa fiesta que reunió a diversas figuras del espectáculo. A través de redes sociales, varios invitados compartieron imágenes del evento, dejando ver el ambiente exclusivo de la celebración.

Sin embargo, días después, el conductor Mauricio Mancera llamó la atención al revelar que la fiesta contaba con un código de vestimenta, el cual no respetó debido a que no leyó la invitación. A pesar del descuido, logró asistir al evento gracias a que le prestaron un traje.

¿Qué dijo Cynthia Rodríguez?

La situación generó conversación en redes sociales cuando Cynthia Rodríguez, esposa del cantante, compartió fotografías y videos de la celebración. En la publicación, Mancera comentó en tono irónico: "A ti sí te avisaron del código de vestimenta".

La respuesta de la también exconductora de "Venga La Alegría" no tardó en llegar y fue directa: "Yo sí leo las invitaciones", escribió, dejando ver su postura ante el comentario de su excompañero.

Reacciones en redes sociales

El intercambio rápidamente se volvió tema entre seguidores, quienes tomaron con humor el momento protagonizado por ambos conductores tras la exclusiva fiesta del intérprete.