Sheinbaum cuestiona protestas de la CNTE: diálogo abierto... pero calles cerradas

En medio de nuevas movilizaciones magisteriales, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje directo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE): si ya existe diálogo, ¿por qué mantener bloqueos que afectan a la ciudadanía?

El señalamiento surge en un momento tenso. Miles de maestros han vuelto a tomar las calles de la Ciudad de México con marchas, plantones y cierres viales que han complicado la movilidad en puntos clave como Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

Movilizaciones magisteriales complican la movilidad en Ciudad de México

Las movilizaciones forman parte de un paro nacional de 72 horas. Los docentes marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, donde instalaron un campamento y advirtieron que no levantarán la protesta hasta obtener respuestas concretas.

El impacto ha sido inmediato: avenidas cerradas, transporte afectado y miles de capitalinos enfrentando retrasos en sus actividades diarias.

Claudia Sheinbaum responde a bloqueos de la CNTE

Sheinbaum ha defendido que su administración mantiene abiertas mesas de negociación con el magisterio. Desde su perspectiva, recurrir a bloqueos mientras existen canales institucionales de comunicación resulta contradictorio.

El mensaje es claro: el gobierno está dispuesto a dialogar, pero no a normalizar afectaciones a terceros como método de presión.

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La CNTE mantiene una postura firme

Del otro lado, la CNTE mantiene una postura firme. Los maestros aseguran que las mesas previas no han resuelto sus demandas y exigen una negociación directa con la presidenta, no con intermediarios.

Entre sus principales exigencias destacan:

- Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007

- Mejores condiciones laborales

- Aumentos salariales

- Cambios en el sistema de pensiones

Además, advierten que las movilizaciones podrían intensificarse si no hay avances, incluso en eventos de alto perfil internacional como el Mundial de 2026.

Un conflicto que sigue escalando

Aunque ambas partes aseguran estar abiertas al diálogo, la realidad muestra un escenario estancado:

El gobierno afirma que ya escucha

Los maestros dicen que no es suficiente

Mientras tanto, la ciudad resiente las consecuencias.

El conflicto entre la CNTE y el gobierno no es nuevo, pero el actual choque revela una tensión creciente: ¿hasta dónde es legítima la protesta cuando afecta a millones, y qué tan efectivo es el diálogo si no produce resultados?

Por ahora, la respuesta sigue en disputa... y las calles continúan siendo el campo de batalla.