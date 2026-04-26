Claudia Sheinbaum se pronuncia tras detonaciones en Washington

Lo que debía ser una velada de gala en la capital estadounidense se transformó en un escenario de caos y protocolos de emergencia. Tras las detonaciones reportadas durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, utilizó sus redes sociales para expresar su alivio por la integridad del mandatario Donald Trump y su cónyuge.

A través de una publicación en X (antes Twitter), la mandataria mexicana subrayó la postura diplomática de su gobierno frente al uso de la fuerza:

"Es una buena noticia que el presidente Trump y su esposa se encuentren a salvo. Enviamos nuestro respeto y reiteramos que la violencia jamás será una vía aceptable", manifestó Sheinbaum.

El evento, que congregaba a más de 2,600 figuras de la política y la prensa en un hotel de Washington, fue sacudido por al menos cinco disparos que resonaron cerca del salón principal. La respuesta de los cuerpos de seguridad fue inmediata:

Protección Prioritaria: El Servicio Secreto puso bajo resguardo directo a la pareja presidencial de forma instantánea.

Reacción en el Salón: Imágenes de la transmisión en vivo capturaron el momento en que los invitados buscaron refugio bajo las mesas, mientras el personal del lugar evacuaba las zonas de servicio.

Melania Trump: La primera dama fue retirada del escenario bajo un estricto despliegue de seguridad tras mostrar signos de alarma por la confusión entre los asistentes.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la captura de un presunto implicado en los hechos. Afortunadamente, y pese al pánico generado por el estruendo y la movilización policial, no se han confirmado lesionados ni pérdidas humanas derivadas de la agresión. El Servicio Secreto mantiene la zona acordonada mientras se esclarecen los motivos del ataque.