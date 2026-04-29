Ricardo Anaya exige comparecencia de Rubén Rocha Moya en Sinaloa

La tensión política en México subió de nivel este miércoles luego de que Ricardo Anaya solicitó formalmente que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, comparezca ante el Senado para responder por las acusaciones presentadas en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Desde la tribuna legislativa, el senador panista aseguró que ya había pedido anteriormente citar al mandatario estatal, pero ahora —tras la acusación formal en una corte de Nueva York— considera "todavía más urgente" que Rocha dé explicaciones públicas. La petición coloca el caso en el centro del debate nacional y abre un nuevo frente de confrontación entre oposición y oficialismo.

¿Qué hay detrás del caso?

De acuerdo con reportes periodísticos, autoridades estadounidenses señalaron a Rocha Moya y a otros funcionarios sinaloenses por presuntamente facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa, incluyendo delitos relacionados con tráfico de drogas, armas y protección política. Las acusaciones aún deberán seguir su curso legal.

Mientras tanto, desde México, diversas voces han cuestionado el impacto diplomático y político que podría generar una acusación de este tamaño contra un gobernador en funciones.

La estrategia de Anaya

Además de exigir la comparecencia, Ricardo Anaya adelantó que su bancada impulsará que la Comisión Permanente del Congreso analice de forma constante el caso y presione para esclarecer responsabilidades. El mensaje político es claro: mantener el tema vivo en la agenda pública.

Lo que viene

Si la solicitud prospera, Rubén Rocha tendría que acudir al Senado a fijar postura sobre uno de los señalamientos más delicados contra un gobernador mexicano en años recientes. Si no ocurre, la oposición podría usar la negativa como bandera política rumbo a futuros procesos electorales.

Por ahora, el caso mezcla justicia internacional, crisis de confianza y una batalla política que apenas comienza.