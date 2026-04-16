¿Se pone en riesgo? Marcel Ruiz reaparece en Concachampions tras lesión de rodilla

Contra todo pronóstico, el futbolista mexicano Marcel Ruiz volvió a tener minutos en el terreno de juego apenas unas semanas después de sufrir una seria lesión de rodilla. El mediocampista reapareció con Toluca durante el duelo de Vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions frente al LA Galaxy, sorprendiendo por la rapidez de su regreso.

¿Cómo ocurrió el regreso de Marcel Ruiz?

Ruiz ingresó al minuto 72 del encuentro, sustituyendo a Jesús "Canelo" Angulo, en un partido donde los Diablos Rojos ya tenían una amplia ventaja de 3-0 en el marcador (7-2 global). Su retorno no solo representa un impulso para el equipo dirigido por Antonio Mohamed, sino también una señal alentadora para la Selección Mexicana.

Tras su ingreso, el jugador retomó el gafete de capitán que portaba antes de su lesión. Durante los minutos en cancha mostró buena condición física, participación activa con el balón e incluso protagonizó una barrida en el mediocampo, evidenciando confianza en su desempeño.

Detalles de la lesión y recuperación

El mediocampista había sufrido el pasado 11 de marzo una rotura de ligamento cruzado anterior y daño en el menisco medial durante un partido ante San Diego. Sin embargo, optó por un proceso de recuperación alternativo, evitando la cirugía y reduciendo considerablemente los tiempos de rehabilitación, aunque con riesgos importantes.

Compañeros del equipo destacaron la importancia de su regreso. Tras el partido, Paulinho expresó que más allá del resultado, lo más valioso fue ver nuevamente a Ruiz en el campo, resaltando su relevancia dentro del plantel.

Riesgos y objetivos futuros

Pese a su pronta reaparición, el jugador no está completamente recuperado de la lesión. Su regreso se debe a una compensación muscular en la rodilla afectada, lo que implica un riesgo considerable. Aun así, Ruiz tendría como objetivo mantenerse activo de cara a la Copa del Mundo 2026 con México, contemplando la posibilidad de someterse a cirugía posteriormente.